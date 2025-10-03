Болельщики «Сибири» разделились в оценках отставки Епанчинцева

Отставка главного тренера «Сибири» Вадима Епанчинцева вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков клуба в соцсетях. Часть фанатов поддержала решение руководства, считая, что «давно пора было убрать этого физрука», как выразился один из комментаторов. Однако многие выразили скепсис относительно кандидатуры Вячеслава Буцаева, которого называют «шилом на мыло». «Главное, чтобы не Буцаев», — пишет Александр Бадюл, и это мнение поддерживают десятки болельщиков, указывающих на непродолжительную и неудачную работу тренера в «Барысе».