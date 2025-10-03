Болельщики «Сибири» разделились в оценках отставки Епанчинцева

Отставка главного тренера «Сибири» Вадима Епанчинцева вызвала неоднозначную реакцию среди болельщиков клуба в соцсетях. Часть фанатов поддержала решение руководства, считая, что «давно пора было убрать этого физрука», как выразился один из комментаторов. Однако многие выразили скепсис относительно кандидатуры Вячеслава Буцаева, которого называют «шилом на мыло». «Главное, чтобы не Буцаев», — пишет Александр Бадюл, и это мнение поддерживают десятки болельщиков, указывающих на непродолжительную и неудачную работу тренера в «Барысе».
Вячеслав Бокарев предупреждает: «Посмотрю, как вы будете радоваться, когда ничего не изменится. Нашли крайнего…» Дарья Сергеевна возмущается тоном обсуждения: «Противно читать комментарии! Такого срача нет ни в одной группе». В ответ другие болельщики приводят контраргументы: «Мы верим, ждём, болеем, но бесконечно игра в одни ворота не может продолжаться», — парирует «Все Везём».
Особое внимание уделяется кадровым решениям руководства. Денис Денисов указывает: «И следом весь менеджмент клуба, который подписал Доминге вместо Костина». Марина Тимошенко развивает мысль: «Меркулова надо убирать, просрали Бэка, Эндриоф, Мэрфи… Набрал не Епанчинцев команду, а его руководитель». Александр Вальков и вовсе предрекает: «Буцаев — это путь в никуда».
Несмотря на критику, часть болельщиков сохраняет оптимизм. Андрей Первозванный заявляет: «Я верю в вас, фанат “Локомотива”. В комментариях звучат предложения по кандидатурам — от Олега Браташа до Алексея Ковалёва, хотя большинство сходится во мнении, что в условиях текущего менеджмента серьёзные изменения маловероятны.