NYT: Трамп думает, что США вовлечены в войну с наркокартелями

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп полагает, что американская сторона вовлечена в вооружённый конфликт с наркокартелями, сообщает газета The New York Times.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от администрации США. Речь идёт о «конфиденциальном уведомлении, направленном Конгрессу».
«В вооружённом конфликте, согласно международному праву, государство может на законных основаниях убивать боевиков противника, даже если они не представляют угрозы, задерживать их на неопределённый срок без суда и преследовать в военных трибуналах», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», он утверждает, что они пытались перевезти наркотические вещества в США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».