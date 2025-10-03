Последние птицы улетают из Хабаровского края в южные страны

Многие хабаровчане видели в небе клинья гусей и уток, которые с прощальным курлыканьем улетают в дальние края. Это всегда трогательная картинка, которую мы можем наблюдать каждый год в конце сентября — начале октября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Но птицы начинают покидать наши края гораздо раньше, уже в июле в путь собираются взрослые кукушки, — рассказывает начальник научного отдела Буреинского заповедника Марат Бисеров. — За ними в августе подтягиваются кулики. Как только заканчивается сезон гнездования, у птиц начинается линька, они готовятся к перелету. К примеру, зерноядные летят относительно недалеко, на несколько сот километров, а насекомоядные — дальше, в юго-восточную Азию, в частности, на юг Китая, в Индокитай и даже в Австралию, перелетая через океан.
Какие птицы и когда покидают родные леса, проследить достаточно трудно. Ученые относительно недавно установили, что птицы летят в основном ночью. В темное время суток это безопасно, днем же надо искать себе еду, чтобы восполнить энергетические затраты.
Поднимаются птицы очень высоко, выбирая нужный эшелон, там, где наблюдаются попутные ветры. Днем они кружат не выше деревьев, зато ночью — на высоте в несколько километров. Сильные ветра помогают им преодолеть очень большие расстояния.
Если мелкие птицы летят обычно со скоростью 30 километров в час, то при наборе нужной высоты они могут в несколько раз увеличить скорость своего полета.
— Очень интересно наблюдать за птицами ночью на фоне лунного диска, — говорит ученый. — Берем школьный телескоп с 30-кратным увеличением и зрительную трубу. В нее очень хорошо видны птицы, но они летят так быстро, что не успеваешь делать необходимые записи. Однажды я наблюдал такую картину. Птица летит, как ей кажется, в одном направлении, а на самом деле она движется назад. Ее сносит ветром, так что утром, когда закончится ночной бросок, может оказаться намного севернее, чем то место, откуда она стартовала. Совершенно в неожиданном для нее месте, там, где раньше их никогда не видели.
Как птицы ориентируются в пространстве? Некоторые говорят, что они делают это по звездам, кто-то считает, что по магнитному полю. Наш собеседник говорит, что точно это науке неизвестно.
Птицы летят и в погожие дни, и в непогоду. Марат Бисеров вспоминает, что в заповеднике как-то ночью выпал снег, разыгралась пурга, наблюдалась низкая облачность. Но утром он увидел, что лес полон мелких птиц. Откуда взялись эти пришельцы? Они прилетели ночью. Может быть, птахи летели выше облаков или сквозь толщу облаков.
Возможно, в дальний путь потянулись еще не все птичьи стаи, и кто-то увидит их в погожий день. Провожая клинья взглядом, давайте подумаем о тех птицах, которые остаются с нами.
А никуда не улетают, оставаясь в родных пределах, птахи, которые могут прокормиться зимой, — совы, синицы, дятлы, совы и воробьи. Или, скажем, кедровка, которая запасает кедровые орешки на зиму.
Давайте хотя бы в городе поможем им пережить снежную и холодную зиму, чтобы весной вновь услышать веселый птичий гомон.