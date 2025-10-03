Последние птицы улетают из Хабаровского края в южные страны

— Очень интересно наблюдать за птицами ночью на фоне лунного диска, — говорит ученый. — Берем школьный телескоп с 30-кратным увеличением и зрительную трубу. В нее очень хорошо видны птицы, но они летят так быстро, что не успеваешь делать необходимые записи. Однажды я наблюдал такую картину. Птица летит, как ей кажется, в одном направлении, а на самом деле она движется назад. Ее сносит ветром, так что утром, когда закончится ночной бросок, может оказаться намного севернее, чем то место, откуда она стартовала. Совершенно в неожиданном для нее месте, там, где раньше их никогда не видели.