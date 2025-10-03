Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Ранее сообщалось, что в медучреждения Прикамья поступило почти 28 тысяч обращений от жителей, которых укусили клещи. Они атакуют регион со всех сторон, а также являются переносчиками множества заболеваний. Что из себя представляет это опасное членистоногое, стоит ли бояться клещей в октябре в Пермском крае и как от них уберечься — в материале URA.RU.