Индексация пенсий и пособий в 2026 году: кому и когда ждать повышения

Кроме этого, с 2026 года вводится новая мера — налоговый вычет для семей с детьми. С 1 июня по 1 октября 2026 года официально трудоустроенные родители семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет при обучении по очной форме) смогут получить возврат части уплаченного в 2025 году НДФЛ. Размер этого возврата будет равен разнице между фактическим налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6% на ту же налоговую базу.