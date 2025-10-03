Индексация пенсий и пособий в 2026 году: кому и когда ждать повышения

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает ИА DEITA.RU. Ожидается, что социальные пенсии также проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.
С 1 января МРОТ увеличится на 20,7% и составит 27 093 рублей. Также вырастут пособия и выплаты, зависимые от размера МРОТ, такие как минимальное пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, добавила Финогенова.
С 1 февраля размер материнского капитала увеличится на 6,8%. По прогнозам Минтруда, сертификат на первого ребенка будет стоить 737,2 тысячи рублей, а на второго — 974,1 тысячи рублей при условии, что семья не получала сертификат ранее. Также сумма пособия при рождении ребенка увеличится до 28 773 рублей.
С 1 февраля 2026 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников, включая граждан с инвалидностью, ветеранов, Героев Советского Союза, Героя России, Героя Социалистического Труда, а также пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.
Кроме этого, с 2026 года вводится новая мера — налоговый вычет для семей с детьми. С 1 июня по 1 октября 2026 года официально трудоустроенные родители семей с двумя и более детьми до 18 лет (до 23 лет при обучении по очной форме) смогут получить возврат части уплаченного в 2025 году НДФЛ. Размер этого возврата будет равен разнице между фактическим налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6% на ту же налоговую базу.