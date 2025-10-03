162 иностранных гражданина стали студентами Красноярского медуниверситета

«На специалитет поступили 162 иностранца — это 10% от общего числа зачисленных на обучение в этом году. 90 ребят приехали из Индии, 25 — из Эквадора, 7 — из Китая, по одному человеку из Анголы, Непала, Грузии. Впервые будут учиться студенты из Камеруна и Конго. Шестеро из всех этих ребят прошли отбор в рамках квоты Правительства РФ и будут учиться по русскоязычным программам на лечебном факультете. Остальные — на коммерческой основе по англоязычным программам лечебного и стоматологического факультетов», — рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии, начальник управления довузовского обучения и нового набора КрасГМУ Елена Савельева.