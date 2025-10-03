Новым главным тренером новосибирской «Сибири» станет Вячеслав Буцаев

Вячеслав Буцаев знаком болельщикам по работе в нескольких клубах Континентальной хоккейной лиги. Он тренировал ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс». Последним местом работы был клуб из Астаны, где он пробыл меньше месяца в прошлом сезоне.