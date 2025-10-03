Ричмонд
Новым главным тренером новосибирской «Сибири» станет Вячеслав Буцаев

Руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым.

Источник: Om1 Новосибирск

В хоккейном клубе «Сибирь» готовятся к смене наставника. По информации издания «Чемпионат», команду возглавит Вячеслав Буцаев. Контракт с прежним главным тренером Вадимом Епанчинцевым руководство расторгло после серии неудачных матчей.

Сейчас «Сибирь» занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ. У команды восемь очков, четыре победы и шесть поражений.

Вячеслав Буцаев знаком болельщикам по работе в нескольких клубах Континентальной хоккейной лиги. Он тренировал ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимик», «Витязь» и «Барыс». Последним местом работы был клуб из Астаны, где он пробыл меньше месяца в прошлом сезоне.

Официального подтверждения от руководства клуба пока не было. Объявление о назначении ожидается в ближайшее время.