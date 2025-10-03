Красноярск избавляется от автохлама: с улиц Ленинского района вывезли 38 брошенных машин

Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев отметил, что признать автомобиль брошенным можно, если он не используется более 30 дней. После уведомления у собственника есть месяц, чтобы самостоятельно убрать транспорт. В противном случае машину эвакуируют на спецстоянку, откуда ее можно забрать в течение трех месяцев при наличии документов и после оплаты затрат на перемещение и хранение.