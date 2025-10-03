Красноярск избавляется от автохлама: с улиц Ленинского района вывезли 38 брошенных машин

По данным администрации района, владельцы 31 автомобиля вывезли их самостоятельно после получения предупреждений. Еще 7 машин пришлось эвакуировать принудительно. В их числе оказались четыре «Волги», две «Нивы» и «Лада».
На сегодняшний день в работе остаются еще шесть случаев. Уже на следующей неделе планируется вывоз белой «Лады Калины» и красного «Дэу Матиса» с улицы Мичурина и проспекта имени газеты «Красноярский рабочий».
Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев отметил, что признать автомобиль брошенным можно, если он не используется более 30 дней. После уведомления у собственника есть месяц, чтобы самостоятельно убрать транспорт. В противном случае машину эвакуируют на спецстоянку, откуда ее можно забрать в течение трех месяцев при наличии документов и после оплаты затрат на перемещение и хранение.
Сообщить о брошенном транспорте можно по телефону администрации района: 264−14−81.
Добавим, всего с начала 2025 года в Красноярске вывезено 152 брошенных автомобиля, сообщили в мэрии.