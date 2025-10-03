Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск избавляется от автохлама: с улиц Ленинского района вывезли 38 брошенных машин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Ленинском районе убрали 38 транспортных средств, большинство из которых находились в разукомплектованном состоянии и мешали жителям.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

По данным администрации района, владельцы 31 автомобиля вывезли их самостоятельно после получения предупреждений. Еще 7 машин пришлось эвакуировать принудительно. В их числе оказались четыре «Волги», две «Нивы» и «Лада».

На сегодняшний день в работе остаются еще шесть случаев. Уже на следующей неделе планируется вывоз белой «Лады Калины» и красного «Дэу Матиса» с улицы Мичурина и проспекта имени газеты «Красноярский рабочий».

Руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев отметил, что признать автомобиль брошенным можно, если он не используется более 30 дней. После уведомления у собственника есть месяц, чтобы самостоятельно убрать транспорт. В противном случае машину эвакуируют на спецстоянку, откуда ее можно забрать в течение трех месяцев при наличии документов и после оплаты затрат на перемещение и хранение.

Сообщить о брошенном транспорте можно по телефону администрации района: 264−14−81.

Добавим, всего с начала 2025 года в Красноярске вывезено 152 брошенных автомобиля, сообщили в мэрии.