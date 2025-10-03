Полковник Матвийчук: ВСУ в Красноармейске находятся в огневом окружении

«И самое страшное для ВСУ в Красноармейске то, что существует и огневое окружение… То есть российские войска наносят удары по противнику в течение суток в режиме систематических боевых действий всеми видами поражения: это и военно-космические силы, и беспилотные летательные аппараты, и артиллерия», — подытожил Матвийчук.