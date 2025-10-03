Полковник Матвийчук: ВСУ в Красноармейске находятся в огневом окружении

Подразделения ВСУ в Красноармейске в ДНР находятся в огневом окружении, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«У противника нехватка людей, боеприпасов, продовольствия, медикаментов. Сейчас в городе порядка 7−8 тысяч боевиков ВСУ, изначально было 45 тысяч. Группировка истощается, с середины августа находится в оперативном окружении», — сказал Матвийчук.
«И самое страшное для ВСУ в Красноармейске то, что существует и огневое окружение… То есть российские войска наносят удары по противнику в течение суток в режиме систематических боевых действий всеми видами поражения: это и военно-космические силы, и беспилотные летательные аппараты, и артиллерия», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук сообщил, что высший офицерский состав ВСУ покинул Красноармейск.
Как сообщалось, расчет самоходного миномета «Тюльпан» нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Красноармейске.
Ранее стало известно, что российские военные выбили боевиков ВСУ из поселка Котлино под Красноармейском.