Врач назвал первые признаки наркотической зависимости у подростка

Проблема наркомании среди подростков с каждым годом становится моложе. Сейчас первые случаи употребления психоактивных веществ фиксируются у детей уже с 10−14 лет. Психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал KP.RU, как распознать первые признаки зависимости у ребенка.
— На фоне употребления дети перестают ходить в школу, начинается быстрое снижение успеваемости. Ребенок не выполняет свои обязанности по дому, в его комнате царит беспорядок, даже если раньше он всегда был аккуратным и любил чистоту, — отметил специалист.
Кроме учебных проблем и бардака, тревожными сигналами считаются замкнутость, агрессия или апатия, нарушения сна, а также необоснованные траты денег. Происходит значительная потеря веса, лицо становится уставшим, серого «пергаментного» цвета, появляются круги под глазами.
— Излишняя активность, суетливость наблюдается непосредственно на фоне приема психостимуляторных наркотиков: все поведенческие реакции становятся гипертрофированными, нужно постоянно производить какие-то действия, невозможно усидеть на одном месте, — добавил Исаев.