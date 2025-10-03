Ученые раскрыли тайну «солнечного дождя»

Ученые раскрыли загадку «огненного дождя» на Солнце.
Астрофизики раскрыли механизм загадочного явления— «солнечного дождя», когда во время вспышек на Солнце образуются капли раскаленной плазмы, падающие обратно на поверхность звезды. Результаты исследования, объясняющего природу этого феномена, опубликованы в авторитетном научном журнале.
«Разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца — ее температура, плотность и химический состав», — подчеркивают ученые в журнале The Astrophysical Journal. Солнечный дождь представляет собой процесс, при котором плазма, разогретая до миллионов градусов, сначала поднимается в верхние слои короны, затем быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается на поверхность Солнца в виде плотных «капель».
Исследователи из Гавайского университета установили, что ключевую роль в быстром образовании «огненного дождя» играет изменение химического состава солнечной атмосферы. Колебания концентрации элементов, в частности железа, во время вспышек ускоряют охлаждение плазмы и ее превращение в плотные сгустки.
Понимание механизмов солнечного дождя важно для прогнозирования космической погоды. Процессы в солнечной короне непосредственно связаны с солнечными бурями, которые могут нарушать работу спутников, систем связи и энергосетей на Земле.
