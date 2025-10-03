Ученые раскрыли тайну «солнечного дождя»

«Разгадка солнечного дождя помогает лучше понять, как ведет себя корона Солнца — ее температура, плотность и химический состав», — подчеркивают ученые в журнале The Astrophysical Journal. Солнечный дождь представляет собой процесс, при котором плазма, разогретая до миллионов градусов, сначала поднимается в верхние слои короны, затем быстро остывает, уплотняется и под действием гравитации возвращается на поверхность Солнца в виде плотных «капель».