В Красноярском крае подтвердили более 14 000 случаев укусов клещей за сезон

По данным Роспотребнадзора, число обратившихся за медицинской помощью после укусов составило 14 376 человек, в том числе 3 089 детей, что не превышает среднемноголетние показатели.
Зафиксированы случаи заболеваний: клещевым вирусным энцефалитом — 243, боррелиозом — 193, сибирским клещевым тифом — 21, эрлихиозом — 2.
Для снижения риска заражения проведены акарицидные обработки на площади свыше 5 тыс. гектаров. В этом году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли почти 140 тыс. жителей региона.
В ведомстве напоминают, что клещи остаются активны: только за последнюю неделю пострадали ещё 37 человек.