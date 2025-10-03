Ричмонд
В Красноярском крае подтвердили более 14 000 случаев укусов клещей за сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Клещевой сезон 2025 года в Красноярском крае близится к завершению.

Источник: Соцсети

По данным Роспотребнадзора, число обратившихся за медицинской помощью после укусов составило 14 376 человек, в том числе 3 089 детей, что не превышает среднемноголетние показатели.

Зафиксированы случаи заболеваний: клещевым вирусным энцефалитом — 243, боррелиозом — 193, сибирским клещевым тифом — 21, эрлихиозом — 2.

Для снижения риска заражения проведены акарицидные обработки на площади свыше 5 тыс. гектаров. В этом году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли почти 140 тыс. жителей региона.

В ведомстве напоминают, что клещи остаются активны: только за последнюю неделю пострадали ещё 37 человек.