Пятеро норвежских солдат, отрабатывая навык незаметности, потерялись на границе с РФ

Пятеро солдат-призывников из Норвегии пропали в области Финнмарк на границе с Россией — военные отрабатывали навыки незаметности около двух недель. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили на TV2.
На данный момент сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию. К ней подключили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и собак.
Представитель полиции отметил, что основные версии произошедшего — бойцы либо просто заблудились, либо что-то действительно произошло.
Изначально пропали десять человек, однако пятерых удалось вовремя отыскать. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета, добавили на телеканале.
Недавно шестеро граждан Польши, в том числе один несовершеннолетний, на гидроциклах случайно нарушили водную государственную границу России в Калининградском заливе. Они проигнорировали разметку и проехали мимо специального пограничного буя.
Кроме того, финский подросток нелегально пересек границу между Финляндией и Россией — его задержали российские пограничники. Юноша попытался попасть на территорию РФ в районе Кархусуо в финском городе Иматре.