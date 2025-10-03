Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятеро норвежских солдат, отрабатывая навык незаметности, потерялись на границе с РФ

Пятеро солдат-призывников из Норвегии пропали в области Финнмарк на границе с Россией — военные отрабатывали навыки незаметности около двух недель. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили на TV2.

Пятеро солдат-призывников из Норвегии пропали в области Финнмарк на границе с Россией — военные отрабатывали навыки незаметности около двух недель. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили на TV2.

На данный момент сотрудники экстренных служб проводят поисковую операцию. К ней подключили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и собак.

Представитель полиции отметил, что основные версии произошедшего — бойцы либо просто заблудились, либо что-то действительно произошло.

Изначально пропали десять человек, однако пятерых удалось вовремя отыскать. Трое из них самостоятельно вышли к месту встречи, двоих обнаружили с вертолета, добавили на телеканале.

Недавно шестеро граждан Польши, в том числе один несовершеннолетний, на гидроциклах случайно нарушили водную государственную границу России в Калининградском заливе. Они проигнорировали разметку и проехали мимо специального пограничного буя.

Кроме того, финский подросток нелегально пересек границу между Финляндией и Россией — его задержали российские пограничники. Юноша попытался попасть на территорию РФ в районе Кархусуо в финском городе Иматре.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше