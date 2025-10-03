Жителей Владивостока, состоящих в очереди на жилье, приглашают пройти перерегистрацию

— Перерегистрация предусмотрена краевым законом и касается граждан, состоящих на учёте нуждающихся. Они должны ежегодно проходить перерегистрацию. Это важно делать для актуализации данных — необходимо уточнить состав семьи заявителя, и не изменилось ли у него имущественное положение. Это влияет на обеспечение. Каждый год утверждаются списки граждан, подлежащих обеспечению в очередном финансовом году. В зависимости от состава семьи и иных обстоятельств определяется площадь жилого помещения, подлежащего к предоставлению, либо размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Если у нас будут сохраняться некорректные данные, это может привести к тому, что гражданин, который вовремя не подал документы, не уточнил сведения в отношении себя, попросту не сможет быть обеспечен в очередном финансовом году из-за выявленных непосредственно перед обеспечением разночтений.