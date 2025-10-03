Жителей Владивостока, состоящих в очереди на жилье, приглашают пройти перерегистрацию

Гражданам, которые претендуют на получение жилплощади, необходимо пройти перерегистрацию до 30 октября сего года. Подробности о процедуре в ходе пресс-конференции рассказал Андрей Цуренко, начальник управления по учёту и распределению жилой площади администрации Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.
— Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, для чего горожанам нужно пройти процедуру перерегистрации?
— Перерегистрация предусмотрена краевым законом и касается граждан, состоящих на учёте нуждающихся. Они должны ежегодно проходить перерегистрацию. Это важно делать для актуализации данных — необходимо уточнить состав семьи заявителя, и не изменилось ли у него имущественное положение. Это влияет на обеспечение. Каждый год утверждаются списки граждан, подлежащих обеспечению в очередном финансовом году. В зависимости от состава семьи и иных обстоятельств определяется площадь жилого помещения, подлежащего к предоставлению, либо размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Если у нас будут сохраняться некорректные данные, это может привести к тому, что гражданин, который вовремя не подал документы, не уточнил сведения в отношении себя, попросту не сможет быть обеспечен в очередном финансовом году из-за выявленных непосредственно перед обеспечением разночтений.
— О каких изменениях гражданин должен сообщать?
— Перед тем, как получить жильё, гражданин, как и в рамках перерегистрации, должен сообщить, не изменился ли состав семьи — он может как увеличиться, так и уменьшиться. Наряду с этим нужно сообщить, не изменилось ли его имущественное положение — не приобретено ли жилье, не получено ли оно по наследству. Потому что всё это влияет как на площадь обеспечения, так и на размеры социальных выплат.
— Какие нужны документы для перерегистрации тем, у кого произошли изменения, и тем, у кого этих изменений не было? Куда приходить с пакетом документов, или можно оформить всё дистанционно?
— Для прохождения перерегистрации потребуются документы об изменении состава семьи, например, свидетельства о рождении, о браке, решение суда. Также сведения из Росреестра, если было приобретено либо унаследовано имущество. В случае, если никаких изменений не произошло, гражданину следует уведомить нас об этом в свободной письменной форме.
Перерегистрацию можно пройти, обратившись к нам, в том числе через сайт администрации города Владивостока. Есть интернет-приёмная, можно прикрепить документы, необходимо будет пройти авторизацию через «Госуслуги». Поэтому у горожан есть возможность предоставить все документы, не приходя к нам.
Стоит отметить, что в рамках перерегистрационной компании можно обновить документы на жилое помещение, занимаемое на основании решений, принятых еще в советское время (ордеров, выписок
— Что случится, если человек не успел сделать переадресацию до 30 октября?
— Если гражданин не проходит перерегистрацию, из списков на получение жилья он не исключается. Однако ответственность за итоговое обеспечение всецело лежит на нём. Если сведения, которые он не предоставил, были критически важными — вся ответственность на гражданине.
— Какие категории граждан могут претендовать на получение жилья?
— Можно выделить две основные категории — это малоимущие семьи, которые имеют низкий уровень дохода, и несколько других категорий граждан. Малоимущие семьи обеспечивает город Владивосток, а все остальные категории граждан обеспечивает субъект за счёт своих средств либо за счёт средств федерации. Это, например, такие категории, как инвалиды, многодетные семьи, граждане, которые подверглись воздействию радиации при аварии на Чернобыльской АЭС, дети-сироты и другие категории. Частично субъект передает нам иногда полномочия по обеспечению отдельных категорий. Например, мы обеспечиваем детей-сирот с 2019 года по краевому закону.
— Какие инструменты используются для обеспечения нуждающихся в жилье?
— Жильё строится — свежий пример — дома на улице Русской, 57. В новых домах мы планируем предоставить практически 500 квартир, 120 для сирот, остальное для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанным таковым до 2017 года. Детям-сиротам администрация также предоставляет квартиры вторичного фонда после ремонта. Их немного, но мы стараемся сокращать период ожидания у сирот и особенно внимательно относимся к льготным категориям — одиноким матерям, инвалидам, участникам СВО из числа данной категории.
Далее, говоря о механизмах обеспечения жильём жителей Владивостока, могу упомянуть примечательный кейс. До прошлого года в отношении детей-сирот обеспечение недвижимостью осуществлялось посредством предоставления жилья — оно либо строилось, либо приобреталось. В 2024 году, проанализировав практики по стране, было принято решение выдавать сертификат на приобретение жилья. Эта мера получила очень большой отклик от детей-сирот. В 2024 году более 80 сирот обратились с соответствующим заявлением, были рассмотрены документы и принято решение о возможности предоставления им денежной выплаты. Это мера краевого уровня. Любопытно — мы продемонстрировали свою практику на федеральном уровне и уже с 2025 года она стала общероссийской. Поступили не только краевые деньги, но и федеральные. Мера весьма эффективная и теперь распространена на всю страну.
Отмечу, что у детей-сирот есть право приобрести жильё не только во Владивостоке, но и на территории Приморского края и даже всей России. Существует практика предоставления сертификатов и свидетельств. Так, свидетельство позволяет приобрести или построить жильё на территории Приморья, а сертификат можно реализовать на территории России. Иными словами, получатель может приобрести жилье в любом другом городе. Нам важно, чтобы сирота приобрел свой дом, и не принципиально, чтобы это был Владивосток.
— Работы много, и она продолжается. Поделитесь, пожалуйста, промежуточными итогами работы?
— За два года было принято решение о выдаче сертификатов в отношении более чем 160 сирот. Из них 84 человека уже приобрели недвижимость и решили свою жилищную проблему, в том числе 11 участников СВО, для которых в плане обеспечения установлены приоритеты.
С начала 2025 года мы обеспечили жильём 45 малоимущих семей.
В рамках реализации программы «Молодая семья», которая ведётся совместно с правительством Приморья (финансирование и муниципальное, и краевое, и федеральное), 42 молодых семьи получили жилищные сертификаты и приобрели, а кто-то построил жильё. Из них — 6 участников СВО, и более 20 многодетных семей.
Стоит отметить и работу по предоставлению коммерческого жилья, которое выявляется в рамках плановых инвентаризационных компаний по выявлению освободившегося жилья низкого качества, которое, конечно, подходит не всем, поскольку расположено, как правило, в старом жилищном фоне, в домах с низким уровнем благоустроенности. Однако предоставляется без каких-либо требований и на возмездной основе. Этот механизм позволяет сохранять старый фонд и обеспечивать доступную аренду жилья. За 5 лет реализации проекта более 600 граждан заключили договоры аренды с администрацией.