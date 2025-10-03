Новосибирские юристы смогут вести дела в судах без статуса адвоката

Депутаты Государственной думы предложили разрешить юристам с высшим образованием или учёной степенью представлять интересы граждан в административных и гражданских судах без обязательного получения статуса адвоката.
«Авторы законопроекта отмечают, что его принятие поможет защитить права граждан на квалифицированную юрпомощь, а также предотвратить монополизацию рынка юридических услуг», — сообщается в пояснительной записке к документу.
Законопроект предполагает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства; в настоящее время документ уже внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.