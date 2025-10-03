Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские юристы смогут вести дела в судах без статуса адвоката

Инициатива касается гражданского и административного судопроизводства.

Источник: Om1 Новосибирск

Депутаты Государственной думы предложили разрешить юристам с высшим образованием или учёной степенью представлять интересы граждан в административных и гражданских судах без обязательного получения статуса адвоката.

«Авторы законопроекта отмечают, что его принятие поможет защитить права граждан на квалифицированную юрпомощь, а также предотвратить монополизацию рынка юридических услуг», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Законопроект предполагает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства; в настоящее время документ уже внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.