Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отработали действия на случай ЧС

На учениях проверили систему оповещения и провели спасательные работы.

Источник: МЧС России

В регионе прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Ее организовали в преддверии Дня ГО, старт учениям дал министр МЧС России Александр Куренков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В первый день проверили готовность краевой системы: оповестили руководителей, провели заседание комиссии по ЧС, включили сирены и передали сигнал «Внимание всем!». По данным краевого комитета по гражданской защите, охват звукового оповещения составляет 92% населенных пунктов, а при поддержке телерадиокомпаний — почти 98%.

На второй день практические действия прошли в Комсомольске. На промышленной площадке спасатели разбирали завалы, тушили возгорание и эвакуировали пострадавших.

«Штабная тренировка подтвердила готовность сил гражданской обороны к реагированию на возможные угрозы», — рассказала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.