В Хабаровском крае отработали действия на случай ЧС

В регионе прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Ее организовали в преддверии Дня ГО, старт учениям дал министр МЧС России Александр Куренков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В первый день проверили готовность краевой системы: оповестили руководителей, провели заседание комиссии по ЧС, включили сирены и передали сигнал «Внимание всем!». По данным краевого комитета по гражданской защите, охват звукового оповещения составляет 92% населенных пунктов, а при поддержке телерадиокомпаний — почти 98%.
На второй день практические действия прошли в Комсомольске. На промышленной площадке спасатели разбирали завалы, тушили возгорание и эвакуировали пострадавших.
«Штабная тренировка подтвердила готовность сил гражданской обороны к реагированию на возможные угрозы», — рассказала заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.