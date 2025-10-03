Работой нового светофора на улице Ленина остался недоволен глава Хабаровска

— Из-за сбоев в работе светофоров на этом участке было очень много ДТП. Я сам часто передвигаюсь по городу и не понимаю, почему здесь зеленый свет горит так долго, — приводит городская пресс-служба слова главы Хабаровска Сергея Кравчука. — Сейчас пробки возникают из-за несогласованной работы. Наша задача — оптимизировать работу светофоров, чтобы сделать город без пробок.