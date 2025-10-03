Работой нового светофора на улице Ленина остался недоволен глава Хабаровска

Работу нового светофора на пересечении улиц Ленина-Комсомольская оценил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», этот дорожный объект появился на участке дороги по просьбе жителей, вскоре его также дооснастят звуковым сигналом, так как рядом расположена Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых.
— Из-за сбоев в работе светофоров на этом участке было очень много ДТП. Я сам часто передвигаюсь по городу и не понимаю, почему здесь зеленый свет горит так долго, — приводит городская пресс-служба слова главы Хабаровска Сергея Кравчука. — Сейчас пробки возникают из-за несогласованной работы. Наша задача — оптимизировать работу светофоров, чтобы сделать город без пробок.
Действительно, последние пару недель жители отмечали сбои в работе светофоров в разных частях города. В администрации объяснили это проблемами с интернет-соединением.
— Сейчас проводится оптимизация системы: светофоры переводятся на GSM-сеть и подключаются к кабелю. Это позволит стабилизировать их работу и привести в соответствие с транспортным потоком, — уточнил заместитель мэра города по промышленности, транспорту и работе с правоохранительными органами Андрей Горшенин.
К слову, вскоре в городе станет больше новых светофоров — на установку пяти этих объектов, оснащенных интеллектуальной системой управления, функционирующей в автоматическом режиме, выделили средства из краевого бюджета.