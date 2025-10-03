WSJ: США и Киев обсуждают сделку по передаче украинских технологий БПЛА

Соединённые Штаты и Украина обсуждают соглашение, предполагающее передачу «проверенных украинских технологий» в области беспилотных летательных аппаратов военным США в обмен на «различные формы компенсации», пишет издание The Wall Street Journal.
Американская газета ссылается на информацию, полученную от чиновников.
«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США и Украина изучают несколько различных механизмов… Они включают в себя соглашения, в рамках которых украинские компании предоставляют американским компаниям технологии и прототипы беспилотников в обмен на роялти, или соглашение, в рамках которого украинская компания создаёт дочернее предприятие в США для производства беспилотников», — говорится в сообщении.
Кроме того, переговорщики изучают вариант приобретения беспилотных летательных аппаратов «напрямую у Украины».
В материале сказано, что в настоящее время в Вашингтоне находится украинская группа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.