Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США и Киев обсуждают сделку по передаче украинских технологий БПЛА

По словам Трампа, США изучают опыт боевого применения беспилотников на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты и Украина обсуждают соглашение, предполагающее передачу «проверенных украинских технологий» в области беспилотных летательных аппаратов военным США в обмен на «различные формы компенсации», пишет издание The Wall Street Journal.

Американская газета ссылается на информацию, полученную от чиновников.

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США и Украина изучают несколько различных механизмов… Они включают в себя соглашения, в рамках которых украинские компании предоставляют американским компаниям технологии и прототипы беспилотников в обмен на роялти, или соглашение, в рамках которого украинская компания создаёт дочернее предприятие в США для производства беспилотников», — говорится в сообщении.

Кроме того, переговорщики изучают вариант приобретения беспилотных летательных аппаратов «напрямую у Украины».

В материале сказано, что в настоящее время в Вашингтоне находится украинская группа.

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развёртывание БПЛА, пытаясь опередить Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты изучают опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше