Новосибирцы стали самыми везучими в лотерейных розыгрышах

В 2025 году сумма лотерейных выигрышей в Сибири превысила 5 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем за тот же период в прошлом году. Новосибирская область показала лучшие результаты по общей сумме выигрышей, а Красноярский край — по количеству миллионеров.
В Новосибирской области сумма выигрышей увеличилась с 841 млн рублей до 1,072 млрд рублей. 24 жителя стали миллионерами, что на 40% больше, чем в прошлом году. Также 13 человек выиграли от 500 тыс. до 1 млн рублей. В Красноярском крае 45 человек выиграли более 500 тыс. рублей, а в Республике Тыва и Республике Хакасия число миллионеров и крупных выигрышей оказалось самым низким.
Согласно опросам, 27% выигравших уверены, что им повезло благодаря вере в удачу и сильному желанию победы. 14% участников покупают лотерейные билеты по привычке, особенно на праздники, а 12% выбирают номера, связанные с важными событиями, как дни рождения. 11% купили билеты спонтанно, столько же играют регулярно.
