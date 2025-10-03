Новосибирцы стали самыми везучими в лотерейных розыгрышах

В Новосибирской области сумма выигрышей увеличилась с 841 млн рублей до 1,072 млрд рублей. 24 жителя стали миллионерами, что на 40% больше, чем в прошлом году. Также 13 человек выиграли от 500 тыс. до 1 млн рублей. В Красноярском крае 45 человек выиграли более 500 тыс. рублей, а в Республике Тыва и Республике Хакасия число миллионеров и крупных выигрышей оказалось самым низким.