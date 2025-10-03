Шувалов: январь 2026 ожидается холоднее, чем в 2025

Январь 2026 года будет холоднее, чем в этом году. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил aif.ru, с чем связан такой прогноз.
«Январь 2025-го года был у нас абсолютным рекордсменом по температуре воздуха. Это был самый тёплый месяц за весь период наблюдений. Следовательно, ждать такого же результата маловероятно. Вероятнее всего, будет холоднее. То есть температура воздуха может быть близкой к норме, может быть даже чуть выше нормы, но при этом она останется ниже рекордного результата января 2025 года», — рассказал эксперт.
При этом синоптик подчеркнул, что этот прогноз — один из вероятных вариантов развития событий.
«Сезонные прогнозы обладают наименее высокой оправданностью среди всех прогнозов. Они не очень достоверны», — добавил он.
Ранее синоптик Шувалов рассказал, что до 15 октября в европейской части России прогнозируется теплая погода, превышающая климатическую норму на 3−5 градусов.