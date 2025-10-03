Из Омской области не выпустили в Казахстан обломки старого забора

«1 октября 2025 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Омской области, при проведении контроля на ФКП “Одесский”, была пресечена попытка вывоза партии подкарантинной продукции в Республику Казахстан. В автомобильном транспорте перевозились необработанные бывшие в употреблении пиломатериалы объемом порядка 2 кубических метра», — с достоинством сообщила пресс-служба ведомства.