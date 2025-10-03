Ричмонд
Из Омской области не выпустили в Казахстан обломки старого забора

Оказалось, что на бывшие в употреблении пиломатериалы отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Источник: Комсомольская правда

О курьезном случае задержания обломков старого забора на границе с Республикой Казахстан поведал 2 октября телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».

«1 октября 2025 года должностным лицом Управления Россельхознадзора по Омской области, при проведении контроля на ФКП “Одесский”, была пресечена попытка вывоза партии подкарантинной продукции в Республику Казахстан. В автомобильном транспорте перевозились необработанные бывшие в употреблении пиломатериалы объемом порядка 2 кубических метра», — с достоинством сообщила пресс-служба ведомства.

Задержку маленького грузовичка с грузом, состоящим из обломков старого забора, специалисты Россельхознадзора объяснили отсутствием у хозяина дров фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность груза. Именно это обстоятельство послужило основанием для возврата продукции на территорию Российской Федерации, отметили в ведомстве.