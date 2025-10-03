В Симферополе появится новый фонтан

Особенность фонтана в том, что чаша, оборудование и насосы располагаются ниже уровня земли. Через специальные решётки вверх будут подниматься 16 водных струй, создавая эффект воды, появляющейся прямо из-под земли, рассказали в мэрии.
Уже выполнены ключевые этапы строительства: установлены арматурные каркасы и элементы чаш, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, произведена заливка бетонной основы и гидроизоляция.
Работы по строительству фонтана проводятся в рамках благоустройства Детского парка по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».