В Симферополе появится новый фонтан

В Детском парке ведётся строительство фонтана. Первый в истории парка фонтан будет пешеходным. Его размер — 10,8 на 2,4 метра.

Особенность фонтана в том, что чаша, оборудование и насосы располагаются ниже уровня земли. Через специальные решётки вверх будут подниматься 16 водных струй, создавая эффект воды, появляющейся прямо из-под земли, рассказали в мэрии.

Уже выполнены ключевые этапы строительства: установлены арматурные каркасы и элементы чаш, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения, произведена заливка бетонной основы и гидроизоляция.

Работы по строительству фонтана проводятся в рамках благоустройства Детского парка по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».