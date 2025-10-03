Маск назвал премьер-министра Великобритании Стармера актером с пустой головой

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании пытается выглядеть решительным, но у него это не получается. По мнению журналиста Джереми Кларксона, несмотря на существующие проблемы в стране, главной трудностью остается сам Стармер, который пытается демонстрировать жесткость, но на деле выглядит скорее комично.