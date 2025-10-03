Маск назвал премьер-министра Великобритании Стармера актером с пустой головой

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера назвав его «пустоголовым». Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети Х.
Так Маск отреагировал на пост одного пользователя, который критиковал политика. Он сосредоточил внимание на высказывании Стармера, в котором тот охарактеризовал сторонников правых сил как «главную угрозу» для страны.
«Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить», — подписал Маск.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании пытается выглядеть решительным, но у него это не получается. По мнению журналиста Джереми Кларксона, несмотря на существующие проблемы в стране, главной трудностью остается сам Стармер, который пытается демонстрировать жесткость, но на деле выглядит скорее комично.