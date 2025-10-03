Ричмонд
«Не Орешкин, а Орешник»: Путин пошутил про название ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин пошутил про название ракетного комплекса «Орешник» в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — цитирует главу государства издание «Известия».

Кроме того, Путин зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина». По словам президента России, у него дома всегда лежит «томик» произведений русского прозаика.

2 октября во время выступления президент России затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве.

22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника’по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
