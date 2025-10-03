«Не Орешкин, а Орешник»: Путин пошутил про название ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин пошутил про название ракетного комплекса «Орешник» в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
— У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же «Орешник». Не «Орешкин», а «Орешник», — цитирует главу государства издание «Известия».
Кроме того, Путин зачитал стихотворение поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина». По словам президента России, у него дома всегда лежит «томик» произведений русского прозаика.
2 октября во время выступления президент России затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики. Главное из высказываний — в материале «Вечерней Москвы».
Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, допустил, что Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве.
22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин не разрешил ударить из «Орешника’по улице Банковой в Киеве, где находится офис Зеленского.