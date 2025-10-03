Ричмонд
Генерал Попов: у Украины нет систем для запуска ракет Tomahawk и Barracuda

Решение по вопросу поставок ракет Barracuda и Tomahawk пока не принято. Попов считает, что есть несколько причин для того, чтобы США отказались от этой затеи.

Источник: Аргументы и факты

У Украины нет систем, из которых они могли бы запускать американские ракеты Tomahawk и Barracuda, заявил aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

«Эти ракеты нельзя запустить из любой пушки. Нужны специальные установки, тем более наземные, потому что морских систем у Украины точно нет, на которых они могли бы разместить их», — сказал Попов.

Ракеты Tomahawk можно запускать тремя способами: с эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием, с подводных лодок типа «Огайо», «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», а также с помощью американских наземных пусковых установок Typhon. Ничего из этого у Украины нет.

Ракеты Barracuda могут запускать с различных систем, включая истребители, бомбардировщики и морские платформы. При этом у украинцев нет времени для обучения работы с ними, США вряд ли направят своих специалистов для этих целей, считает Попов.