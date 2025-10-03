Священник Портнов: мат соединяет человека с бесами

Он напомнил, что в XVII веке в нашей стране существовал запрет на употребление подобного рода выражений, и за это можно было получить и штраф, предусматривалась даже уголовная ответственность. Сейчас за использование нецензурных выражений в общественных местах грозит штраф в размере 500−1000 рублей или арест до 15 суток за мелкое хулиганство.