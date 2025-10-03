Священник Портнов: мат соединяет человека с бесами

Более трети россиян (34%), согласно результату опроса ВЦИОМ, употребляют мат в своей речи ежедневно. Как объяснил aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов, с позиции православия мат отправляет человека к бесам, использование такой лексики является одним из грехов.
«Мат — это кощунство, богохульство, надругательство над святынями. Мат — это антимолитва. Если молитва соединяет человека с Богом, то мат соединяет человека с бесами с дьяволом, опускает до совершенно низменных, пошлых, мерзких вещей. Через сквернословие человек растворяет, теряет свою душу», — отметил священнослужитель.
Он напомнил, что в XVII веке в нашей стране существовал запрет на употребление подобного рода выражений, и за это можно было получить и штраф, предусматривалась даже уголовная ответственность. Сейчас за использование нецензурных выражений в общественных местах грозит штраф в размере 500−1000 рублей или арест до 15 суток за мелкое хулиганство.
Ранее в разговоре с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров указал, что частое употребление мата в речи может указывать на ряд заболеваний.