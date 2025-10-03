Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев прокомментировал для aif.ru понесенные ВСУ серьезные потери у Волчанска Харьковской области из-за отсутствия связи с командным пунктом после отъезда офицеров на праздник.
Как он отметил, данная информация вполне может быть реальностью, так как подобные случаи с разными вариациями происходили и ранее.
«Единственное отмечу, что командный состав просто так гулять не уходит. Они бы и на месте могли отгулять. Думаю, офицеры подозревали, что начнется что-то нехорошее и просто спасали свои жизни. Это личное мое мнение», — сказал Лебедев.
«Подобные случаи фиксировались, в частности, на Донбассе, когда российские войска заходили в города, освобождая их от ВСУ», — добавил собеседник издания.
Как предполагается, офицерский состав отбыл с позиций у Волчанска на мероприятия в честь Дня защитника Украины, который празднуется 1 октября. В результате военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ из-за отсутствия управления с командно-наблюдательного пункта ротного и взводного звеньев были дезорганизованы и понесли серьезные потери.
При этом, как стало известно, именно 1 октября в Балаклее в Харьковской области под ракетный удар попал ресторан «Тбилисо», где в это время находились украинские военнослужащие на неком мероприятии, их туда привезли минимум на трех автобусах. После прилета на месте происшествия работали 15 пикапов для вывоза тел.
Ранее сообщалось, ооссийская авиация ударила ракетами по крупному скоплению боевиков ВСУ в Волчанске.