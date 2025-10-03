Подпольщик Лебедев: офицеры ВСУ бросили солдат у Волчанска из-за страха

При этом, как стало известно, именно 1 октября в Балаклее в Харьковской области под ракетный удар попал ресторан «Тбилисо», где в это время находились украинские военнослужащие на неком мероприятии, их туда привезли минимум на трех автобусах. После прилета на месте происшествия работали 15 пикапов для вывоза тел.