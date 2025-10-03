На тушение лесных пожаров в Иркутскую область направят 150 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, эти средства компенсируют затраты, которые были потрачены на тушение огня.
— Уже в ближайшее время деньги, которые были выделены нашему региону на эти цели, будут освоены в полном объеме, — прокомментировали в пресс-службе правительства.
Всего в этом году в Приангарье произошло 629 пожаров, охвативших 33,7 тысячи гектаров земли. По сравнению с 2024 годом, их количество сократилось почти на треть, а площадь уменьшилась более чем в семь раз. Более 70% пожаров потушили в течение первых суток. На обеспечение пожарной безопасности лесов было выделено 2,6 миллиарда рублей.
