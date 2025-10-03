Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На тушение лесных пожаров в Иркутскую область направят 150 миллионов рублей

Всего в этом году в Приангарье произошло 629 пожаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На тушение лесных пожаров в Иркутскую область направят 150 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, эти средства компенсируют затраты, которые были потрачены на тушение огня.

— Уже в ближайшее время деньги, которые были выделены нашему региону на эти цели, будут освоены в полном объеме, — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Всего в этом году в Приангарье произошло 629 пожаров, охвативших 33,7 тысячи гектаров земли. По сравнению с 2024 годом, их количество сократилось почти на треть, а площадь уменьшилась более чем в семь раз. Более 70% пожаров потушили в течение первых суток. На обеспечение пожарной безопасности лесов было выделено 2,6 миллиарда рублей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе родителей юных мотоциклистов привлекли к ответственности.