На тушение лесных пожаров в Иркутскую область направят 150 миллионов рублей

Всего в этом году в Приангарье произошло 629 пожаров, охвативших 33,7 тысячи гектаров земли. По сравнению с 2024 годом, их количество сократилось почти на треть, а площадь уменьшилась более чем в семь раз. Более 70% пожаров потушили в течение первых суток. На обеспечение пожарной безопасности лесов было выделено 2,6 миллиарда рублей.