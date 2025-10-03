Ричмонд
Сколько денег платят казахстанцам при аварии во время поездки в такси

Услуги такси являются одними из наиболее популярных видов передвижения в крупных городах. При этом казахстанцам положены страховые выплаты, но с некоторыми исключениями. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

На такси можно быстро и удобно перемещаться по городу или между городами, заказав автомобиль в мобильных приложениях. Однако при этом пассажиры рискуют попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время поездки.

Поэтому, согласно данным сервисов ЯндексGO и Uber, они застрахованы. Но есть нюансы, из-за которых казахстанцам могут не выплатить компенсации.

Сколько заплатят пассажиру при ДТП

Как отмечают в компаниях по оказанию услуг такси, страхование для водителей и пассажиров начинает действовать с начала поездки (как только водитель нажимает кнопку «В пути») и до ее завершения (водитель нажимает кнопку «Завершить»).

При этом сумма страхования составляет до 4 млн тенге на одно застрахованное лицо, включая следующие компенсации:

  • при травме — до 4 000 000 тенге, в зависимости от степени тяжести;
  • при инвалидности — до 3 200 000 тенге, в зависимости от группы инвалидности;
  • в случае смерти — 4 000 000 тенге, компенсацию получат наследники.

«Вам не нужно ничего дополнительно подключать. Страховка уже включена во все поездки…

Если во время поездки пользователь попал в ДТП и получил травму, он имеет право на компенсацию. Кто делал заказ, неважно: застрахованы все, кто находится в машине во время поездки.

Количество застрахованных пассажиров не может превышать количество посадочных мест», — отмечается на официальных сайтах компаний.

То есть даже в случае заказа такси для другого человека он будет защищен страховкой.

Когда страховку могут не выплатить

В то же время в компаниях предупреждают казахстанцев о том, что условия страхования могут не сработать и компенсация не будет выплачена, если:

  • пассажир и водитель совершают поездку без заказа через приложение;
  • если пассажир отменил поездку уже в процессе перевозки через приложение или сайт.

Как получить компенсацию

В первую очередь, в случае ДТП во время поездки в такси казахстанцам нужно:

  • позвонить по телефону 112 и сообщить о происшествии;
  • дождаться приезда сотрудников дорожной полиции и скорой помощи;
  • узнать у инспектора дорожной полиции место и время разбора ДТП;
  • получить у инспектора документ о ДТП, в котором пассажиры указаны как пострадавшие.

А если пострадавшему лицу пришлось покинуть место аварии (например, на скорой), то сотрудники медучреждения должны сообщить об этом в дорожную полицию. Эта информация будет приобщена к делу, и казахстанцы будут указаны в качестве пострадавшего в протоколе дорожной полиции.

Далее для получения страховой выплаты нужно:

  • обратиться в травмпункт или поликлинику, чтобы получить справку о травме;
  • принять участие в разборе ДТП и получить официальное постановление по делу об административном правонарушении;
  • обратиться в компанию-агрегатор услуг такси, которая передаст информацию страховой компании;
  • сотрудники страховой компании предоставят точный список документов для получения компенсации.

«В течение 2 недель после получения документов страховая компания примет решение по вашему страховому случаю и перечислит деньги на ваш банковский счет», — отмечается в источнике.