Сколько денег платят казахстанцам при аварии во время поездки в такси

На такси можно быстро и удобно перемещаться по городу или между городами, заказав автомобиль в мобильных приложениях. Однако при этом пассажиры рискуют попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) во время поездки.
Поэтому, согласно данным сервисов ЯндексGO и Uber, они застрахованы. Но есть нюансы, из-за которых казахстанцам могут не выплатить компенсации.
Сколько заплатят пассажиру при ДТП
Как отмечают в компаниях по оказанию услуг такси, страхование для водителей и пассажиров начинает действовать с начала поездки (как только водитель нажимает кнопку «В пути») и до ее завершения (водитель нажимает кнопку «Завершить»).
При этом сумма страхования составляет до 4 млн тенге на одно застрахованное лицо, включая следующие компенсации:
- при травме — до 4 000 000 тенге, в зависимости от степени тяжести;
- при инвалидности — до 3 200 000 тенге, в зависимости от группы инвалидности;
- в случае смерти — 4 000 000 тенге, компенсацию получат наследники.
«Вам не нужно ничего дополнительно подключать. Страховка уже включена во все поездки…
Если во время поездки пользователь попал в ДТП и получил травму, он имеет право на компенсацию. Кто делал заказ, неважно: застрахованы все, кто находится в машине во время поездки.
Количество застрахованных пассажиров не может превышать количество посадочных мест», — отмечается на официальных сайтах компаний.
То есть даже в случае заказа такси для другого человека он будет защищен страховкой.
Когда страховку могут не выплатить
В то же время в компаниях предупреждают казахстанцев о том, что условия страхования могут не сработать и компенсация не будет выплачена, если:
- пассажир и водитель совершают поездку без заказа через приложение;
- если пассажир отменил поездку уже в процессе перевозки через приложение или сайт.
Как получить компенсацию
В первую очередь, в случае ДТП во время поездки в такси казахстанцам нужно:
- позвонить по телефону 112 и сообщить о происшествии;
- дождаться приезда сотрудников дорожной полиции и скорой помощи;
- узнать у инспектора дорожной полиции место и время разбора ДТП;
- получить у инспектора документ о ДТП, в котором пассажиры указаны как пострадавшие.
А если пострадавшему лицу пришлось покинуть место аварии (например, на скорой), то сотрудники медучреждения должны сообщить об этом в дорожную полицию. Эта информация будет приобщена к делу, и казахстанцы будут указаны в качестве пострадавшего в протоколе дорожной полиции.
Далее для получения страховой выплаты нужно:
- обратиться в травмпункт или поликлинику, чтобы получить справку о травме;
- принять участие в разборе ДТП и получить официальное постановление по делу об административном правонарушении;
- обратиться в компанию-агрегатор услуг такси, которая передаст информацию страховой компании;
- сотрудники страховой компании предоставят точный список документов для получения компенсации.
«В течение 2 недель после получения документов страховая компания примет решение по вашему страховому случаю и перечислит деньги на ваш банковский счет», — отмечается в источнике.