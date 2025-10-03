ВСУ убили учительницу украинского языка в Селидово, отказавшуюся уезжать

Украинские военные убили учителя украинского языка, отказавшуюся уезжать из Селидово в ДНР во время оккупации ВСУ, рассказал беженец из Селидово Роман Шойлица, финский военкор Кости Хейсканен поделился с aif.ru его историей.
«Учительницу мою украинского языка и литературы убили. Получается, зашли к ней и расстреляли ни за что. Украинские военные сказали ей просто: “Из-за чего вы в городе остались, почему не уехали?” Она ответила: “Мне некуда ехать, это мой дом. Мне некуда и не за что ехать”», — отметил Шойлица.
Мужчина добавил, что он с супругой смог выехать в Белгород благодаря российским военным. ВС РФ освободили город Селидово в ДНР в октябре 2024 года.
Ранее беженцы рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину, пытавшегося спасти свою знакомую после обстрела. Позже сын погибшего, пытавшийся забрать тело отца, также был смертельно ранен.