Во Владивостоке потушили пожар в кафе

Ранее в главке сообщали, что тушат пожар в здании кафе на площади 150 квадратных метров. В соцсетях разошлись видеозаписи, показывающие, что строение полыхало у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Поднимался большой столб дыма, который был виден из разных точек города.