Во Владивостоке потушили пожар в кафе

Во Владивостоке потушили пожар в кафе на набережной.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Огнеборцы полностью потушили пожар в здании кафе на Спортивной набережной во Владивостоке, у парка аттракционов, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее в главке сообщали, что тушат пожар в здании кафе на площади 150 квадратных метров. В соцсетях разошлись видеозаписи, показывающие, что строение полыхало у парка аттракционов на Спортивной набережной Владивостока, у колеса обозрения. Поднимался большой столб дыма, который был виден из разных точек города.

«В 12:26 (05:26 мск) пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку.