Минсвязи сказало, какой будет скорость мобильного интернета в Беларуси к 2030

Минсвязи дало прогноз о скорости мобильного интернета в Беларуси к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский сказал, какой будет скорость мобильного интернета в Беларуси к 2030 году. Об этом, пишет БелТА, он заявил на семинаре-совещании в Палате представителей.

Залесский сообщил, какой ожидается к концу 2025 года средняя скорость передачи данных от базовой станции к абоненту:

«В областных центрах и Минске 35 Мбит/с, других городах и поселках городского типа — 15 Мбит/с, на остальной территории — 7 Мбит/с».

А через пять лет цифры ожидаются на уровне 135 Мбит/с, 110 Мбит/с и 30 Мбит/с.

Ранее мы писали, как президент России Владимир Путин заявил, что Россия размещает ядерное оружие только в Беларуси, а США по всему миру.

Тем временем стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко провел 2 октября три закрытые встречи во Дворце Независимости.

А синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.

