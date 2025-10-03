Минсвязи сказало, какой будет скорость мобильного интернета в Беларуси к 2030

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский сказал, какой будет скорость мобильного интернета в Беларуси к 2030 году. Об этом, пишет БелТА, он заявил на семинаре-совещании в Палате представителей.
Залесский сообщил, какой ожидается к концу 2025 года средняя скорость передачи данных от базовой станции к абоненту:
«В областных центрах и Минске 35 Мбит/с, других городах и поселках городского типа — 15 Мбит/с, на остальной территории — 7 Мбит/с».
А через пять лет цифры ожидаются на уровне 135 Мбит/с, 110 Мбит/с и 30 Мбит/с.
