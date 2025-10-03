Аэропорт Мюнхена временно закрылся из-за БПЛА

2 октября в 22:18 по местному времени (23:18 мск) аэропорт Мюнхена полностью прекратил выполнение всех авиарейсов. Решение о приостановке полетов было принято немецким управлением воздушного движения после обнаружения в воздушном пространстве нескольких дронов.
Согласно информации, предоставленной представителями аэропорта, введенные ограничения привели к отмене 17 вылетов, что затронуло интересы приблизительно 3 тысяч пассажиров.
Накануне министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщил об отсутствии у властей информации о принадлежности беспилотных летательных аппаратов, зафиксированных в воздушном пространстве страны.
При этом ранее обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Умеренков рассказал, что ложная информация о якобы «русских дронах» над странами НАТО только обострила сумятицу в Европе.