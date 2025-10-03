Сеть OBI подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Сеть гипермаркетов OBI подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Все заявки, поданные 29 сентября 2025 года из Германии, включают логотипы OBI в двух цветовых вариантах и слово «ОБИ». Об этом пишет ТАСС.