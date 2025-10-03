Сеть OBI подала три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Сеть гипермаркетов OBI подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков. Все заявки, поданные 29 сентября 2025 года из Германии, включают логотипы OBI в двух цветовых вариантах и слово «ОБИ». Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что товарные знаки регистрируются по 35 классам МКТУ, охватывающим некоторый спектр товаров и услуг: химические вещества, краски, косметика, масла, фармацевтика, металлы, оборудование, электроника, медицинское и осветительное оборудование, транспорт, оружие, ювелирные изделия, музыкальные инструменты, бумага, резина, кожа, строительные материалы, мебель, текстиль, одежда, игрушки, продукты питания, напитки, табачные изделия, а также услуги рекламы и управления бизнесом.
Отмечается, что в настоящее время в России функционирует 26 гипермаркетов торговой сети OBI, которые расположены в 12 городах страны.
Напомним, что в июне этого года юридическое лицо OBI — ООО «Оби ФЦ» подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака QBI сразу в двух вариантах написания. Новый логотип выполнен в традиционных для сети цветах.