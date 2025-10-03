Кондратьев: залетающие в форточки мини-дроны могут тяжело ранить или убить

Состоящий на вооружении как ВС РФ, так и ВСУ FPV-дрон размером примерно с пачку сигарет может быть серьезной угрозой, рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Так он прокомментировал видео, опубликованное в одном из военных пабликов, на котором российский боец демонстрирует украинский FPV-дрон размером с его ладонь и призывает всех быть бдительными.
«Это дрон на маленькой раме, ничего инновационного и нового. Есть как у ВСУ, так и у российской армии. При определенном стечении обстоятельств является очень серьезной угрозой», — отметил Кондратьев.
Он отметил, что такой FPV-дрон, оснащенный камерой и небольшим количеством взрывчатки, может залететь через форточку, осмотреть все помещение, таким образом произведя разведку, и при необходимости нанести удар.
«Взрывчатки немного. Но если попасть в голову, то мало не покажется. Удар может привести к тяжелому ранению или даже смерти», — подытожил Кондратьев.
Ранее в Сети появились кадры с моментом поражения FPV-дроном бронеавтомобиля, в котором ехали наемники, воюющие на стороне ВСУ.