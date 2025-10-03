Улицу Ленина в Новосибирске начнут делать пешеходной в 2026 году

Идея создания пешеходной зоны на улице Ленина рассматривается в городе уже несколько лет, при этом в новом Генплане Новосибирска, утверждённом в 2025 году, эта улица уже обозначена как пешеходная; реализация проекта начнётся после подведения итогов архитектурного конкурса.