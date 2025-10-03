Улицу Ленина в Новосибирске начнут делать пешеходной в 2026 году

В Новосибирске в 2026 году начнётся преобразование улицы Ленина в пешеходную зону, для чего будет проведён архитектурный конкурс на лучший дизайн-проект, о чём сообщил главный архитектор города во время пресс-конференции в ТАСС 2 октября.
«Сейчас мы прорабатываем условия конкурса, параметры для участников, основные требования к проектам. Надеемся, что до конца года будет принято решение по его проведению», — рассказал главный архитектор Новосибирска Иван Штурбабин.
Идея создания пешеходной зоны на улице Ленина рассматривается в городе уже несколько лет, при этом в новом Генплане Новосибирска, утверждённом в 2025 году, эта улица уже обозначена как пешеходная; реализация проекта начнётся после подведения итогов архитектурного конкурса.