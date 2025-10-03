Макрон: Главы генштабов ЕС планируют встретиться после ареста танкера Boracay

Начальники генеральных штабов стран Европы, а также представители НАТО в скором времени встретятся «для разработки совместных действий». Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на фоне задержания танкера Boracay, шедшего из России.
По словам политика, у ВМС страны «возникли подозрения, поэтому наш флот принял меры».
— Мы столкнулись с крайне агрессивным поведением в отношении нашего фрегата и вертолетов. Это послужило основанием для начала расследования, — цитирует главу государства Le Monde.
Макрон добавил, что европейские страны «решили повысить порог реагирования» — причиной стали якобы «гибридные атаки» со стороны России.
2 октября французские власти задержали двух членов экипажа танкера Boracay, следовавшего под флагом Бенина. Речь идет о капитане судна, а также его помощнике. Корабль стоял у берегов страны, членов команды допрашивают в морской жандармерии.
1 октября Военно-морские силы (ВМС) Израиля также перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости». На борту одного из кораблей находилась шведская экологическая активистка Грета Тунберг.