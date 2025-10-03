Ричмонд
Свердловским медикам вдвое увеличили размер компенсации за аренду жилья

В Свердловской области медикам увеличили размер компенсации за аренду жилья. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер.

«На заседании регионального правительства приняли решение увеличить вдвое размер компенсации за съемное жилье… Теперь же врачи всех специальностей в муниципалитетах, где фиксируется кадровый дефицит, будут получать 100-процентную компенсацию затрат на аренду — до 20 тыс. рублей», — написал Паслер.

Дефицит медиков — одна из ключевых проблем Свердловской области. Уже больше 10 лет в регионе становится все меньше необходимых сотрудников: с 2010 по 2022 год численность медперсонала сократилась на 3 тыс. человек.

Уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой поступило 168 обращений, связанных с оказанием медицинской помощи. Свердловчан волнуют территориальная удаленность больниц и нехватка специалистов.