Свердловским медикам вдвое увеличили размер компенсации за аренду жилья

«На заседании регионального правительства приняли решение увеличить вдвое размер компенсации за съемное жилье… Теперь же врачи всех специальностей в муниципалитетах, где фиксируется кадровый дефицит, будут получать 100-процентную компенсацию затрат на аренду — до 20 тыс. рублей», — написал Паслер.
Дефицит медиков — одна из ключевых проблем Свердловской области. Уже больше 10 лет в регионе становится все меньше необходимых сотрудников: с 2010 по 2022 год численность медперсонала сократилась на 3 тыс. человек.
Уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой поступило 168 обращений, связанных с оказанием медицинской помощи. Свердловчан волнуют территориальная удаленность больниц и нехватка специалистов.