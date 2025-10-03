Ричмонд
В «Гастродворике» на Ленина ввели ограничения

Жалобы жителей Новосибирска были услышаны, но только после наступления холодов.

Источник: Мэрия Новосибирска

В «Гастродворике» на Ленина ввели ограничения.

Время чтения: 1 минута.

Жалобы жителей Новосибирска были услышаны, но только после наступления холодов.

Фото: мэрия Новосибирска.

Фото: мэрия Новосибирска.

Одно из самых популярных мест для вечерних посиделок в Новосибирске давно беспокоило горожан и жителей ближайших домов. Жалобы на постоянный шум и пьяные дебоши были регулярными, но только сейчас по данному факту были приняты меры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

После совместного обсуждения между властями и предпринимателями, которые осуществляют деятельность на территории «Гастродворика» и в его окрестностях, введены ограничения. Теперь запрещается продажа отдыхающим алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 16%. Также после 22:00 в дворике не должна играть музыка.

Правда, с приходом холодной погоды популярность данного места и так снизится, поэтому оценить эффективность введённых мер предстоит только с наступлением тепла.

Андрей Лактионов