В «Гастродворике» на Ленина ввели ограничения.

Одно из самых популярных мест для вечерних посиделок в Новосибирске давно беспокоило горожан и жителей ближайших домов. Жалобы на постоянный шум и пьяные дебоши были регулярными, но только сейчас по данному факту были приняты меры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.