В «Гастродворике» на Ленина ввели ограничения.
Время чтения: 1 минута.
Жалобы жителей Новосибирска были услышаны, но только после наступления холодов.
Фото: мэрия Новосибирска.
Одно из самых популярных мест для вечерних посиделок в Новосибирске давно беспокоило горожан и жителей ближайших домов. Жалобы на постоянный шум и пьяные дебоши были регулярными, но только сейчас по данному факту были приняты меры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
После совместного обсуждения между властями и предпринимателями, которые осуществляют деятельность на территории «Гастродворика» и в его окрестностях, введены ограничения. Теперь запрещается продажа отдыхающим алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 16%. Также после 22:00 в дворике не должна играть музыка.
Правда, с приходом холодной погоды популярность данного места и так снизится, поэтому оценить эффективность введённых мер предстоит только с наступлением тепла.
Андрей Лактионов