CNN: Белый дом определил список ведомств, где пройдут увольнения из-за шатдауна

Власти США пока уточняют детали увольнений.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа уже подготовила список ведомств, где ожидаются массовые увольнения на фоне возможного шатдауна правительства. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает телеканал CNN.

Известно, что о сокращениях федеральных служащих станет известно уже в пятницу, 3 октября. Если этого не случится в последний рабочий день недели, то сообщение появится в субботу или воскресенье, говорят чиновники.

Власти пока уточняют детали увольнений, однако основной список составляло Административно-бюджетное управление совместно с соответствующими ведомствами.

Чиновники добавляют, что часть агентств попала под прицел из-за своей политики в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Однако главная причина критики — несоответствие приоритетам президента, считают в администрации Трампа.

Недавно стало известно, сколько денег США теряет из-за одного дня шатдауна. Каждый день приостановки работы правительства обходится стране в $400 млн на выплату зарплат государственным служащим.

