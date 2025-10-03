Ричмонд
В Великобритании на пляже нашли огромного морского червя

Длина находки составила около 15 сантиметров.

В графстве Суффолк на востоке Великобритании на берег выбросило необычное морское существо с яркими щетинками, сообщает The Sun.

Его обнаружила семейная пара во время прогулки с собакой. Длина находки составила около 15 сантиметров, а мужчина, заметивший её, признался, что существо напоминало ему инопланетное создание.

Специалисты позже установили, что речь идёт о морском черве из семейства Aphroditidae. Эти организмы обитают преимущественно на дне Атлантического океана и Средиземного моря, скрываясь в песке и иле.

Учёные пояснили, что такие черви нередко оказываются на суше после сильных штормов. Обычно длина взрослых особей не превышает 30 сантиметров.

Ранее на пляже в британской деревне Пембри обнаружили тушу морского гиганта, предположительно принадлежащую киту.