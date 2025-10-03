Ричмонд
Белорусский пластический хирург опроверг, что липосакция — это метод похудения

Белорусский пластический хирург сказал, что липосакция не является методом похудения.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский пластический хирург Олег Яцкевич в беседе с БелТА не согласился с мнением, что липосакция является методом похудения.

«Липосакция — это не метод похудения, это метод моделирования фигуры. Липоструктурирование, липомоделирование», — сказал специалист.

По его словам, так называемые жировые ловушки, откуда плохо уходит жировая ткань, являются прямым показанием для выполнения данной операции.

Кстати, ранее хирург назвал самые популярные пластические операции в Беларуси.

А синоптики сказали белорусам о резком потеплении в выходные 4 и 5 октября.