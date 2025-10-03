Ричмонд
Стало известна сумма ущерба Европы от конфискации активов РФ: счет на миллиарды

ЕС может потерять $266 млрд в случае конфискации активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Если ряд европейских стран конфискует российские активы, то Европа рискует потерять как минимум $266 млрд своих вложений в экономику РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.

Однако Евросоюз обсуждает новый кредит для Украине, обеспеченный замороженными российскими активами, который Киев должен будет вернуть только после получения репараций от РФ. Окончательная схема финансирования еще не утверждена, а консенсус в ЕС отсутствует.

При этом такие страны, как Бельгия и Франция, выступают против из-за опасений «хаоса» и последствий для своих финансовых систем.

В европейских странах, занявших недружественную позицию, заморожено примерно $236 млрд российских активов. Из них около $228 млрд находятся в бельгийской системе Euroclear.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение ЕС по использованию суверенных активов РФ для помощи Украине являются преступным шагом.

