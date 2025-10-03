Стало известна сумма ущерба Европы от конфискации активов РФ: счет на миллиарды

Если ряд европейских стран конфискует российские активы, то Европа рискует потерять как минимум $266 млрд своих вложений в экономику РФ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
При этом такие страны, как Бельгия и Франция, выступают против из-за опасений «хаоса» и последствий для своих финансовых систем.
В европейских странах, занявших недружественную позицию, заморожено примерно $236 млрд российских активов. Из них около $228 млрд находятся в бельгийской системе Euroclear.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение ЕС по использованию суверенных активов РФ для помощи Украине являются преступным шагом.
