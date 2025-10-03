Росавиация: в аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения

В воздушных гаванях Сочи и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорты: Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера была введена в рамках обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений на запасные аэродромы были отправлены десять самолётов, которые летели в Сочи.
Напомним, ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика были установлены вечером в четверг. Их ввели с целью обеспечения безопасности полётов.