Росавиация: в аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения

Ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика были установлены накануне.

В воздушных гаванях Сочи и Геленджика сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты: Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера была введена в рамках обеспечения безопасности полётов. В период действия ограничений на запасные аэродромы были отправлены десять самолётов, которые летели в Сочи.

Напомним, ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика были установлены вечером в четверг. Их ввели с целью обеспечения безопасности полётов.