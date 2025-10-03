В Уфе 4 и 5 октября пройдут сельхозярмарки

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по ул. Правды — от Новороссийской до Ухтомского; на пересечении ул. Интернациональной и Машиностроителей; на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина; на площадке по улице Рабкоров, 3, 5, 7, 20; возле парка «Волна», на площади имени С. Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и перед Дворцом молодёжи.