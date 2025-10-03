Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 4 и 5 октября пройдут сельхозярмарки

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.

Источник: Башинформ

4 и 5 октября в Уфе состоятся сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести свежие продукты питания и овощи напрямую от местных производителей.

Ярмарочные площадки разместятся в разных районах города.

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по ул. Правды — от Новороссийской до Ухтомского; на пересечении ул. Интернациональной и Машиностроителей; на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина; на площадке по улице Рабкоров, 3, 5, 7, 20; возле парка «Волна», на площади имени С. Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и перед Дворцом молодёжи.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на всех указанных площадках.

Также специально для жителей Дёмского района организуется отдельная площадка на ул. Правды (от ул. Таллинской до ул. Новороссийской), сообщили в мэрии.