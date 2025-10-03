Беженцы из Селидова: ВСУ занимали жилые дома, чтобы запускать дроны

Вооруженные силы Украины занимали жилые дома в Селидово в ДНР и использовали людей в качестве «живого щита», из квартир боевики запускали беспилотники. Об этом рассказали беженцы Ольга и Роман Шойлица, финский военкор Кости Хейсканен поделился с aif.ru их интервью.
«Мы жили в девятиэтажке, на втором этаже сидели украинские дронщики. На Чайковского тоже они сидели. В родительской квартире тоже были. Они везде сидели в жилых домах и запускали из окон дроны. Причем в домах, где оставалось мирное население», — отметили беженцы.
Супруги добавили, что до последнего не хотели покидать родной город, но после начала активных боев с помощью военнослужащих РФ смогли выехать в Белгород.
«Ребята нас спасли. Потому что если бы мы остались… Наша квартира выгорела вся, мы жили в первом подъезде, а прилеты были в третий и четвертый подъезды», — сказали они.
ВС РФ освободили город Селидово в ДНР в октябре 2024 года.