Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженцы из Селидова: ВСУ занимали жилые дома, чтобы запускать дроны

ВС РФ освободили Селидово в октябре 2024 года. ВСУ прятались в жилых домах и использовали людей в качестве «живого щита» во время боев за город.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины занимали жилые дома в Селидово в ДНР и использовали людей в качестве «живого щита», из квартир боевики запускали беспилотники. Об этом рассказали беженцы Ольга и Роман Шойлица, финский военкор Кости Хейсканен поделился с aif.ru их интервью.

«Мы жили в девятиэтажке, на втором этаже сидели украинские дронщики. На Чайковского тоже они сидели. В родительской квартире тоже были. Они везде сидели в жилых домах и запускали из окон дроны. Причем в домах, где оставалось мирное население», — отметили беженцы.

Супруги добавили, что до последнего не хотели покидать родной город, но после начала активных боев с помощью военнослужащих РФ смогли выехать в Белгород.

«Ребята нас спасли. Потому что если бы мы остались… Наша квартира выгорела вся, мы жили в первом подъезде, а прилеты были в третий и четвертый подъезды», — сказали они.

ВС РФ освободили город Селидово в ДНР в октябре 2024 года.