В омском престижном жилом комплексе отключили воду, отопление и электричество

Об отключении горячей воды, отопления и электричества в ЖК «Изумрудный берег» сообщили сегодня, 3 октября, жители микрорайона в телеграм-канале «Аварийный Омск».
«ЖК “Изумрудный берег”. Прямо с утра отключено отопление и горячая вода. А вчера вечером еще и электричество отключили. В лифтах застряли люди. В одном из домов ребенок с собакой сидели в лифте больше часа», — говорится в сообщении пользователя.
В комментариях омичи посочувствовали людям, особенно уделив внимание застрявшему в лифте ребенку — в полной темноте и в закрытом пространстве он мог сильно напугаться.