В омском престижном жилом комплексе отключили воду, отопление и электричество

«ЖК “Изумрудный берег”. Прямо с утра отключено отопление и горячая вода. А вчера вечером еще и электричество отключили. В лифтах застряли люди. В одном из домов ребенок с собакой сидели в лифте больше часа», — говорится в сообщении пользователя.