В Госдуме высказались о росте цен на сахар

Предпосылок для роста цен на сахар в России нет, а урожая сахарной свеклы хватит для покрытия всех внутренних потребностей и экспорта. Такое заявление сделала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, комментируя сообщения о возможном подорожании продукта.