Стало известно о предложении упростить получение звания «Ветеран труда»

Инициатива по упрощению процедуры присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленного сектора была выдвинута депутатом Государственной Думы РФ. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает РИА «Новости».
В комментарии для агентства парламентарий указал, что действующий порядок получения звания «Ветеран труда» для сотрудников предприятий, подведомственных Минпромторгу, характеризуется чрезмерной бюрократической сложностью.
Как пояснил народный избранник, в настоящее время для получения этой награды требуется последовательное прохождение многоступенчатой системы поощрений. Сначала необходимо удостоиться звания «Почетный металлург» или «Почетный горняк», спустя трехлетний период можно претендовать на медаль «Трудовая доблесть», и лишь после этого становится возможным получение желанного звания.
Депутат подчеркнул, что существующий регламент создает искусственные временные препятствия и ограничивает возможности для своевременного признания трудовых достижений многих работников. При этом в большинстве федеральных министерств процедура присвоения аналогичного звания реализована значительно проще, чем в Минпромторге, заключил парламентарий.
Читайте также: Выяснилось, что сотни тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления.