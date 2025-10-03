Ричмонд
Стало известно о предложении упростить получение звания «Ветеран труда»

Инициатива по упрощению процедуры присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленного сектора была выдвинута депутатом Государственной Думы РФ.

Инициатива по упрощению процедуры присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленного сектора была выдвинута депутатом Государственной Думы РФ. Соответствующее обращение направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает РИА «Новости».

В комментарии для агентства парламентарий указал, что действующий порядок получения звания «Ветеран труда» для сотрудников предприятий, подведомственных Минпромторгу, характеризуется чрезмерной бюрократической сложностью.

Как пояснил народный избранник, в настоящее время для получения этой награды требуется последовательное прохождение многоступенчатой системы поощрений. Сначала необходимо удостоиться звания «Почетный металлург» или «Почетный горняк», спустя трехлетний период можно претендовать на медаль «Трудовая доблесть», и лишь после этого становится возможным получение желанного звания.

Депутат подчеркнул, что существующий регламент создает искусственные временные препятствия и ограничивает возможности для своевременного признания трудовых достижений многих работников. При этом в большинстве федеральных министерств процедура присвоения аналогичного звания реализована значительно проще, чем в Минпромторге, заключил парламентарий.

