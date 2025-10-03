В ГД прокомментировали сообщения о росте цен на сахар

Заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина опровергла сообщения о возможном подорожании сахара в России, заявив об отсутствии для этого экономических предпосылок. Об этом депутат сообщила агентству ТАСС.
По словам парламентария, текущий урожай сахарной свеклы полностью обеспечит потребности внутреннего рынка и позволит сохранить экспортные поставки. Оглоблина подчеркнула, что текущая стоимость сахара на внутреннем рынке даже несколько ниже, чем была в аналогичный период прошлого года.
Как сообщила депутат, аграрии продолжают уборочную кампанию, и на данный момент уже собрано 45 процентов от всех посевов сахарной свеклы. В количественном выражении это 20,5 миллиона тонн, что на восемь процентов превышает показатели прошлого года. Переработкой урожая занимаются 66 сахарных заводов по всей стране, которые уже произвели два миллиона тонн сахара. Этот объем на 110 тысяч тонн больше, чем был произведен к тому же моменту годом ранее.
Ожидается, что по итогам текущего сезона общий объем производства свекловичного сахара в России достигнет 6,8 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн превышает результат прошлого года. Такого количества, по словам Оглоблиной, будет достаточно для полного удовлетворения спроса внутри страны, а также для осуществления экспортных поставок в государства Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.
