В ГД прокомментировали сообщения о росте цен на сахар

Как сообщила депутат, аграрии продолжают уборочную кампанию, и на данный момент уже собрано 45 процентов от всех посевов сахарной свеклы. В количественном выражении это 20,5 миллиона тонн, что на восемь процентов превышает показатели прошлого года. Переработкой урожая занимаются 66 сахарных заводов по всей стране, которые уже произвели два миллиона тонн сахара. Этот объем на 110 тысяч тонн больше, чем был произведен к тому же моменту годом ранее.